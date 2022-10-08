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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Командующим войсками спецоперации на Украине назначен Сергей Суровикин

Командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщает Миноброны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

В июне Минобороны сообщало, что Сергей Суровикин руководит Южной группировкой войск.

Сергей Суровикин занимает пост главнокомандующего воздушно-космических сил с 31 октября 2017 года. Господин Суровикин принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. В 2017 году получил звание Героя России за участие в военной операции в Сирии.

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