Командующим войсками спецоперации на Украине назначен Сергей Суровикин

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
В июне Минобороны сообщало, что Сергей Суровикин руководит Южной группировкой войск.
Сергей Суровикин занимает пост главнокомандующего воздушно-космических сил с 31 октября 2017 года. Господин Суровикин принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. В 2017 году получил звание Героя России за участие в военной операции в Сирии.