19:30 (мск), источник: Lenta.Ru
СБУ отказалась от комментариев о причастности к взрыву на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту.
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Об этом агентству «УНИАН» заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
«Мы это не комментируем», — отметил представитель украинской спецслужбы.
Ранее «Интерфакс-Украина» сообщал со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что подрыв Крымского моста через Керченский пролив произошел в результате спецоперации СБУ.