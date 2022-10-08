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19:30 (мск), источник: Lenta.Ru

СБУ отказалась от комментариев о причастности к взрыву на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту.

Источник: РИА "Новости"

Об этом агентству «УНИАН» заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Мы это не комментируем», — отметил представитель украинской спецслужбы.

Ранее «Интерфакс-Украина» сообщал со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что подрыв Крымского моста через Керченский пролив произошел в результате спецоперации СБУ.

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