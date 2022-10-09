Депутат Толстой призвал «вколотить Украину в XVIII век» после ЧП на Крымском мосту

«Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим», — заявил политик.
Он также призвал «собраться и начать», закрыв глаза на позицию Запада по Украине.
«Для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека», — подчеркнул депутат.
8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, в результате погибли три человека, частично обрушились два автомобильных пролета.
После произошедшего советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что инцидент на Крымском мосту — лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
The Washington Post со ссылкой на собственный источник указала на причастность украинских спецслужб ко взрыву на Крымском мосту. При этом Киев воздержался от заявления о том, что несет ответственность за этот инцидент.