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02:42 (мск), источник: Газета.Ру

Депутат Толстой призвал «вколотить Украину в XVIII век» после ЧП на Крымском мосту

Депутат Госдумы РФ Петр Толстой выразил мнение, что ответ российских властей за инцидент на Крымском мосту «должен быть максимально жестким», об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим», — заявил политик.

Он также призвал «собраться и начать», закрыв глаза на позицию Запада по Украине.

«Для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека», — подчеркнул депутат.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, в результате погибли три человека, частично обрушились два автомобильных пролета.

После произошедшего советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что инцидент на Крымском мосту — лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».

The Washington Post со ссылкой на собственный источник указала на причастность украинских спецслужб ко взрыву на Крымском мосту. При этом Киев воздержался от заявления о том, что несет ответственность за этот инцидент.

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