WP: одна из стран Европы «неприлично наживается» на украинском конфликте

Как отмечается в статье, по мере нарастания энергетического кризиса, усугубившегося после обострения ситуации в Восточной Европе, эта скандинавская страна стала играть все более заметную роль в топливной безопасности континента.
Вместе с тем Осло «неприлично» наживается на ЕС, считают критики. В этом году королевство получит 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора — на 82 миллиарда больше, чем в прошлом.
Норвежские власти, в свою очередь, отвергают все обвинения в спекуляциях и заявляют, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке.
После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. Ситуацию усугубила также остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. Экспорт газа по «Северному потоку» полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции «Портовая». В России отметили, что газоперекачивающие агрегаты Siemens не удастся отремонтировать из-за санкционных мер.
В конце сентября на магистралях «Северных потоков» произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Однако министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии.