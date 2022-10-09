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00:57 (мск), источник: © РИА Новости

WP: одна из стран Европы «неприлично наживается» на украинском конфликте

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Западные эксперты пристыдили Норвегию за «агрессивное» обогащение на украинском конфликте, пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.

Источник: Reuters

Как отмечается в статье, по мере нарастания энергетического кризиса, усугубившегося после обострения ситуации в Восточной Европе, эта скандинавская страна стала играть все более заметную роль в топливной безопасности континента.

Вместе с тем Осло «неприлично» наживается на ЕС, считают критики. В этом году королевство получит 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора — на 82 миллиарда больше, чем в прошлом.

Большая часть суммы пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов.

Норвежские власти, в свою очередь, отвергают все обвинения в спекуляциях и заявляют, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке.

После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. Ситуацию усугубила также остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. Экспорт газа по «Северному потоку» полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции «Портовая». В России отметили, что газоперекачивающие агрегаты Siemens не удастся отремонтировать из-за санкционных мер.

В конце сентября на магистралях «Северных потоков» произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Однако министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии.

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