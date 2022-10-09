Ученые: веселящий газ может быть признаком обитаемой планеты Но сможет ли его уловить телескоп Джеймса Уэбба - неизвестно.
Фоторепортажи
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
12Погиб актер Сергей Пускепалис
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
01:28 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил о готовности России вносить вклад в решение мировых продовольственных проблем

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия готова участвовать в решении мировых проблем с продовольствием, в том числе помогать беднейшим странам, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье в видеообращении по случаю Дня работников сельского хозяйства.

Источник: AP 2022

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия готова вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам.

Президент считает, что все это является прямым результатом вложенных российскими аграриями, работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилий, их непростого, но очень нужного и ответственного труда.

Путин подчеркнул, что агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов российской экономики — год за годом «демонстрирует убедительный, достойный результат». «В этом году ожидается рекордный урожай зерновых, порядка 150 млн тонн, в том числе около 100 млн тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми», — отметил президент.

Президент добавил, что хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свекла, соя, подсолнечник, растут и объемы производства животноводческой продукции.

«Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введенные ограничения для собственного развития», — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, а значит наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современное отечественное оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций. Путин напомнил об утверждении в сентябре обновленной, в том числе с учетом этих задач, отраслевой стратегии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле прокомментировали, сколько может продлиться период мобилизации
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирсельское хозяйство