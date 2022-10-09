Путин заявил о готовности России вносить вклад в решение мировых продовольственных проблем

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности, — сказал глава государства.
Президент считает, что все это является прямым результатом вложенных российскими аграриями, работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилий, их непростого, но очень нужного и ответственного труда.
Путин подчеркнул, что агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов российской экономики — год за годом «демонстрирует убедительный, достойный результат». «В этом году ожидается рекордный урожай зерновых, порядка 150 млн тонн, в том числе около 100 млн тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми», — отметил президент.
«Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введенные ограничения для собственного развития», — указал Путин.
Глава государства подчеркнул, что необходимо повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, а значит наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современное отечественное оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций. Путин напомнил об утверждении в сентябре обновленной, в том числе с учетом этих задач, отраслевой стратегии.