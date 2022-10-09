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01:53 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах с Киевом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом, которые предлагают многие страны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Что касается посредничества, то мы сами выступали в этой роли в течение восьми лет, с 2014 года, содействуя переговорам Киева и Донбасса по выполнению минских соглашений. Сейчас уже понятно, что все эти годы Киев тянул время и готовился к решению конфликта в Донбассе силовым путем. В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся», — сказал Полищук.

По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев прекратить боевые действия, остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться к переговорам.

«Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — подчеркнул он.

Полищук указал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и в конце февраля Москва ответила на просьбу Киева начать переговорный процесс.

«Он [Киев] был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», — добавил директор департамента.

Он назвал «абсолютно неконструктивной» позицию президента Украины Владимира Зеленского, который ранее запретил вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Она лишена здравого смысла и не отвечает интересам самой Украины. Чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева», — отметил Полищук.

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