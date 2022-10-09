Ученые: веселящий газ может быть признаком обитаемой планеты Но сможет ли его уловить телескоп Джеймса Уэбба - неизвестно.
Фоторепортажи
14Скончался Борис Моисеев
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
04:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили, что послу Украины в Минске вручили ноту

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинского посла в Минске Игоря Кизима вечером в субботу вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии, где вручили ноту с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории, заявили в МИД Украины.

Источник: Reuters

«Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В Киеве выступили с утверждением, что эта информация не соответствует действительности, назвав ее инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Минск не собирается наносить удар по Украине и заинтересован в прекращении конфликта как можно скорее.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили
Зеленский призвал НАТО к 'превентивным' ударам по России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия