В Киеве заявили, что послу Украины в Минске вручили ноту

«Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В Киеве выступили с утверждением, что эта информация не соответствует действительности, назвав ее инсинуацией, а вручение ноты — «российской провокацией».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.
Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Минск не собирается наносить удар по Украине и заинтересован в прекращении конфликта как можно скорее.