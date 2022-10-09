Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине

«Мы должны потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении на Украине, иначе мы закончим третьей мировой войной. И от нашей планеты ничего не останется — всё потому, что у глупых людей не было подсказки. Они не понимают мощь атомной энергии», — сказал он.
В начале августа Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Бывший лидер США также отметил, что Киев должен был отказаться от территориальных претензий на Крым.
До этого, 26 июля, Дональд Трамп указал, что на Украине не произошло бы конфликта, если бы главой государства остался он, а не Джо Байден.
23 июля Трамп осудил чрезмерное финансирование Украины со стороны США.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.