12:22 (мск), источник: RT на русском
Стремоусов: наступление ВСУ в Херсонской области захлебнулось
Наступление украинских войск в Херсонской области захлебнулось. ВСУ не имеют шансов продвинуться дальше.
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Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.
«На Херсонском направлении без изменений. Вся там армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — заявил он в Telegram.
Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщал, что украинское командование скопило большое количество иностранных наёмников на линии фронта в Запорожской области.