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12:22 (мск), источник: RT на русском

Стремоусов: наступление ВСУ в Херсонской области захлебнулось

Наступление украинских войск в Херсонской области захлебнулось. ВСУ не имеют шансов продвинуться дальше.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«На Херсонском направлении без изменений. Вся там армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — заявил он в Telegram.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщал, что украинское командование скопило большое количество иностранных наёмников на линии фронта в Запорожской области.

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Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Что известно об этих территориях — в материале РБК.

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