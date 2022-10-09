Трамп призвал к незамедлительным мирным переговорам по Украине

Для скорого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.
«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.
Дональд Трамп не в первый раз призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров. «Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого», — сказал он в конце сентября. Кроме того, он предложил свою кандидатуру в качестве посредника.
Ранее бывший президент США критиковал действующего главу государства Джо Байдена, обвинив его в начале конфликта. По его мнению, нынешняя администрация Белого дома «не умеет» общаться с президентом России Владимиром Путиным, а действия Байдена могут привести к мировой войне.
Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Он не смог переизбраться на второй срок, проиграв Байдену. Трамп допускал, что примет участие в президентских выборах 2024 года.
Переговорный процесс между Россией и Украиной оказался заморожен в начале апреля после публикаций о гибели мирных жителей в городе Буча Киевской области. Российские власти считают это постановкой и провокацией.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, после которых эти регионы вошли в состав России. Путин в день подписания договоров о присоединении призвал украинскую сторону немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.
Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается вести переговоры с Москвой, пока страну возглавляет Путин.