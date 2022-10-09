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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
13:26 (мск), источник: РБК

МИД назвал, что станет красной линией для Москвы

Москва не раз обозначала, что станет для нее красной линией — поставки Западом дальнобойных или более мощных средств поражения Украине, заявили в МИД России.

Источник: РИА "Новости"

Поставки Западом дальнобойных или более мощных средств поражения Украине станут красной линией для России. Об этом заявил директор второго департамента СНГ российского МИДа Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — сказал он.

По словам дипломата, ответные меры Москвы на действия Вашингтона и союзников, поставляющих Киеву оружие, будут определяться после тщательного анализа складывающейся ситуации.

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Полищук также говорил, США накачивают Украину тяжелыми вооружениями, снабжают ее разведывательными данными со спутников, помогают вербовать иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий, что превращает страну в участника конфликта. Он добавил, что Вашингтон заставляет своих союзников поставлять на Украину оружие.

Президент США Джо Байден в мае исключил передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. В июле его советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км, чтобы не допустить Третьей мировой войны.

Тем не менее в конце июня США начали поставлять Украине РСЗО HIMARS, на которых ВСУ используют снаряды GMLRS (дальность — около 150 км). В Пентагоне допустили, что с их помощью украинские войска могут атаковать Крым.

В середине сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставки ракет большей дальности. Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

После объявления частичной мобилизации в России Вашингтон в большей степени согласен на передачу Киеву ракет ATACMS, рассказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов 22 сентября. По его словам, США опасаются, что Украина с помощью этих ракет будет наносить удары по территории России, но у Киева «нет таких планов».

The Wall Street Journal 7 октября передала, что Украина продолжает просить США передать ей баллистические ракеты ATACMS, чтобы использовать эти снаряды в том числе для атак на Крым.

«Причиной, по которой мы не хотим давать им такое оружие, являются разногласия по поводу ударов по целям в Крыму», — объяснил один из собеседников издания в конгрессе.

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