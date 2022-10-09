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15:15 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области артиллерия России сорвала попытку сосредоточения ВСУ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ВС РФ разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, заявили в воскресенье в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», — заявили в Минобороны.

Противник на данном направлении потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

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