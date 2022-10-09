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15:45 (мск), источник: Ведомости

Песков анонсировал 10 октября оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности 10 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля.

Президент проводит оперативные совещания с Совбезом регулярно, обычно они проходят каждую неделю.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Президент подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. После этого США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против российских граждан и компаний.

2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого документ подписал президент РФ.

Справка
Что известно о регионах, присоединяющихся к России

Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Что известно об этих территориях — в материале РБК.

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