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18:26 (мск), источник: РБК

Эксперты предсказали компаниям Китая «каменный век» из-за санкций США

США запретили поставки в Китай полупроводников своего производства, а также тех, которые были созданы при использовании любых американских технологий. Эксперты говорят о «цунами перемен», которые за этим последуют.

Источник: AP 2022

Новые санкции США против Китая, в рамках которых в том числе ограничивается продажа чипов для вычислений с использованием искусственного интеллекта, могут отбросить китайские компании в «каменный век», полагают опрошенные Financial Times эксперты.

По новым ограничениям, экспорт в Китай полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта, возможен только по специальной лицензии, которую будут выдавать власти США. На таких же условиях ограничивается сотрудничество граждан США с китайскими производителями чипов. Также ограничены поставки Китаю оборудования и технологий, которые он мог бы использовать для создания своих чипов.

«Мягко говоря, [китайские компании] фактически возвращаются в каменный век», — сказал управляющий директор China Renaissance Сехо Нг.

Эксперт консалтинговой компании Albright Stonebridge Пол Триоло в свою очередь отметил, что ограничения затронут многие компании, так как «цунами перемен, вызванное новыми правилами, захлестнет отрасль полупроводников и смежные с ней».

По его мнению, особенно это касается китайских компаний, которые используют американское оборудование в сфере искусственного интеллекта при работе в области автономного транспорта и логистики, а также разработки лекарств и моделирования изменений климата.

Триоло подчеркнул, что полноценный эффект от санкций проявится спустя время, но «как минимум, инновации в США и Китае замедлятся, и, в конечном итоге, это будет стоить американским потребителям сотни миллионов или даже миллиарды долларов».

Как пишет Financial Times, китайские компании серьезно обеспокоены из-за запрета американцам с ними работать. Руководитель отдела кадров одного из государственных заводов по производству полупроводников сообщила, что в штате есть американские граждане, которые занимают одни из самых ключевых должностей. «Нам нужно найти способ, который бы позволил этим людям продолжать работать в нашей компании. Это очень сложно. Большинство людей не хотят отказываться от своих американских паспортов», — пояснила она.

С мая 2019 года под похожими американскими санкциями находится компания Huawei, которую Вашингтон обвинял в промышленном шпионаже, краже технологий и угрозе нацбезопасности. В августе 2020 года санкции ужесточили.

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