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21:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия построит газопровод и разработает месторождения в Иране на $44 млрд

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что его страна заключила с Россией сделки на $44 млрд. $40 млрд пойдут на строительство ниток газопровода, $4 млрд — на разработку месторождений. Объекты будут строить в Иране.

Источник: Reuters

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа на сумму $40 млрд», — рассказал министр (цитата по ТАСС).

Соглашение обсуждалось на Каспийском экономическом форуме. 7 октября министр нефти Ирана встретился с зампредседателя правительства России Александром Новаком. Ранее сегодня заместитель иранского министра сообщал, что в рамках этих соглашений будет разработано шесть нефтяных и два газовых месторождения в Иране.

В сентябре агентство Fars со ссылкой на отчет иранского Министерства нефти сообщало, что иранская национальная нефтекомпания (NIOC) будет закупать у «Газпрома» 9 млн куб. м газа ежедневно. Газ будут поставлять через территорию Азербайджана. Кроме того, Иран планирует получать 6 млн куб. м газа в сутки для своповых поставок в другие страны. Иран имеет вторые по объему запасы природного газа в мире после России, однако стране не хватает инфраструктуры для увеличения экспорта.

Анастасия Ларина

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