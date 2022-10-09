Россия построит газопровод и разработает месторождения в Иране на $44 млрд

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа на сумму $40 млрд», — рассказал министр (цитата по ТАСС).
Соглашение обсуждалось на Каспийском экономическом форуме. 7 октября министр нефти Ирана встретился с зампредседателя правительства России Александром Новаком. Ранее сегодня заместитель иранского министра сообщал, что в рамках этих соглашений будет разработано шесть нефтяных и два газовых месторождения в Иране.
В сентябре агентство Fars со ссылкой на отчет иранского Министерства нефти сообщало, что иранская национальная нефтекомпания (NIOC) будет закупать у «Газпрома» 9 млн куб. м газа ежедневно. Газ будут поставлять через территорию Азербайджана. Кроме того, Иран планирует получать 6 млн куб. м газа в сутки для своповых поставок в другие страны. Иран имеет вторые по объему запасы природного газа в мире после России, однако стране не хватает инфраструктуры для увеличения экспорта.