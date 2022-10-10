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04:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Ким Чен Ын заявил об отсутствии желания вести переговоры с врагами

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об отсутствии необходимости вести переговоры с врагами. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Источник: Reuters

По его словам, даже когда враг представляет военную угрозу, Пхеньян еще продолжает разговаривать и вести переговоры. «Но у нас нет желания разговаривать с врагом, и мы не чувствуем необходимости делать это», — цитирует агентство северокорейского лидера.

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что у КНДР «высокий потенциал ядерного реагирования». Он указал на то, что «непрерывная, преднамеренная и безответственная демагогия Соединенных Штатов и южнокорейского режима только спровоцирует неизбежный ответ» Пхеньяна.

Лидер КНДР добавил, что страна будет следить за обстановкой на Корейском полуострове. Он также заявил о необходимости послать четкий сигнал противникам о том, что в случае необходимости Пхеньян без промедления примет все соответствующие меры военного реагирования.

Ранее в Национальной авиационной администрации КНДР заявили, что последние ракетные испытания проводились с целью самообороны от прямых военных угроз со стороны США.

7 и 8 октября Южная Корея и США проводили совместные морские учения у восточного побережья Корейского полуострова в ответ на запуск двух баллистических ракет со стороны КНДР.

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