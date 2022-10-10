СМИ: главу службы кибербезопасности Германии сменят из-за связей с Россией

Поводом к дискуссии об увольнении главы BSI стал эфир программы ZDF Magazin Royale, в которой подробно рассказывалось об организации «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland) и ее связях с российскими спецслужбами. Шёнбом был ее соучредителем и руководителем до 2016 г.
В частности, ассоциация подвергается критике за то, что с 2020 г. в ее состав входит компания по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH), которую считают «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs.
Handelsblatt пишет, что действующего президента ассоциации Ханса-Вильгельма Дюнна также подозревают в тесных связях с Россией. Поводом для этого стал подписанный в апреле 2019 г. меморандум в сфере информационной безопасности с бывшим высокопоставленным сотрудником российских спецслужб. В свою очередь Дюнн отрицает обвинения в свой адрес. По его мнению, организация «зависит от поддержания международных линий диалога со всеми соответствующими субъектами», хотя некоторые из них могут быть и сотрудниками иностранных спецслужб.
Помимо этого, в состав организации также входят китайский производитель электроники Huawei, германские энергетические компании Eon, EnBW и Vatenfall, а также минздрав ФРГ и полицейский профсоюз.
Уточняется, что на этой неделе, в четверг, Шёнбом должен был выступить с презентацией годового отчета о состоянии его ведомства на федеральной пресс-конференции в Берлине вместе с главой МВД ФРГ Нэнси Файзер. Однако это мероприятие было отменено.