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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
17:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Крымский парламент предлагает запретить военнообязанным выезжать из РФ

Власти Крыма предлагают запретить гражданам России, состоящим на воинском учете, выезжать за пределы страны в период общей или частичной мобилизации без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.

Соответствующие изменения власти Крыма предлагают внести в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Также Крымский парламент прорабатывает предложения о внесении изменений в федеральные законы, которые касаются ограничения прав лиц, которые покинули территорию РФ после объявления частичной мобилизации.

Также законодатели республики предлагают вносить выехавших из РФ в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

В этот же список хотят включать тех, кто публично осуждает военнослужащих РФ и помогает другим лицам распространять информацию с целью склонения граждан страны к неисполнению своего конституционного долга по защите Отечества. Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

«Мы также предлагаем дополнить перечень ограничений, связанных со статусом иностранного агента, а именно прописать лишение государственных наград тех, кто оторвался от народа», — отметил Владимир Константинов.

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Татьяна Ручкина.

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