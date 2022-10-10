Крымский парламент предлагает запретить военнообязанным выезжать из РФ

Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.
Соответствующие изменения власти Крыма предлагают внести в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Также Крымский парламент прорабатывает предложения о внесении изменений в федеральные законы, которые касаются ограничения прав лиц, которые покинули территорию РФ после объявления частичной мобилизации.
В этот же список хотят включать тех, кто публично осуждает военнослужащих РФ и помогает другим лицам распространять информацию с целью склонения граждан страны к неисполнению своего конституционного долга по защите Отечества. Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
«Мы также предлагаем дополнить перечень ограничений, связанных со статусом иностранного агента, а именно прописать лишение государственных наград тех, кто оторвался от народа», — отметил Владимир Константинов.