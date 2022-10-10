Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ

«У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом — никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь», — сказал он, корреспонденту РИА Новости в женевском Центре политики безопасности, уточнив, что речь идёт о военных столкновениях с «таджикскими соседями». «Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях», — добавил Байсалов.
Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022». О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Учения должны были пройти в Киргизии на полигоне «Эдельвейс» в октябре.
«А без них (Таджикистана — ред.) так не получается, что, “вот, вы не приезжайте, а казахи, русские и белорусы — вы приедете”. Такого не бывает, поэтому пришлось отменить участие, и есть абсолютное понимание во всех столицах ОДКБ. Тем не менее, мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу», — заключил он.
Байсалов добавил, что роль РФ в центральной Азии, в киргизско-таджикских отношениях как стратегического партнера обоих государств очень важна.
«Понятно, что у Москвы сейчас очень много других острых вопросов, тем не менее, на то она и великая держава, чтобы одновременно следить за порядком, поддерживать мир и спокойствие во всех областях своей глобальной ответственности», — считает политик.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.