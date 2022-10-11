Боррель заявил, что благополучие ЕС держалось на энергоресурсах из России и китайском рынке

«Наше процветание основано на дешевой энергии, поступающей из России. Российский газ — дешевый и якобы доступный, безопасный и стабильный. Доказано, что это не так», — сказал Боррель на ежегодной конференции послов ЕС. Его слова приведены на сайте Дипломатической службы ЕС.
Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен найти новые источники энергии внутри союза, чтобы «не менять одну зависимость на другую». «Лучшая энергия — та, которую вы производите дома», — отметил глава европейской дипломатии и добавил, что экономику ЕС ждет сильная реструктуризация.
Боррель подчеркнул, что, с другой стороны, ЕС делегировал свою безопасность США. «Хотя сотрудничество с администрацией Байдена превосходно, а трансатлантические отношения никогда не были такими хорошими, как сегодня, кто знает, что будет через два года или даже в ноябре?» — сказал он.
В начале октября ЕС согласовал восьмой пакет антироссийских санкций. В рамках новых ограничений запрещается транспортировка российской нефти третьим странам по цене выше установленной. Ранее ЕС ввел эмбарго на поставки российской нефти, которое вступит в силу 5 декабря. Ограничения на российский газ страны Евросоюза пока не вводили, однако они обсуждают введение предельной цены на него.