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01:31 (мск), источник: © РИА Новости

Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет больше истории России и появится обязательный минимум по ее изучению, сообщило ведомство.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно документу, в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины (модуля) “История России” в объеме не менее 4 зачетных единиц (144 часа), при этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения — не менее 40%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны».

Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.

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