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06:14 (мск), источник: © РИА Новости

Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — сказал Рябков.

Он напомнил, что в утвержденном указом президента Владимира Путина документе об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения.

Так, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае «поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

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