Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия

«На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — сказал Рябков.
Он напомнил, что в утвержденном указом президента Владимира Путина документе об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения.
Так, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае «поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».