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11:41 (мск), источник: © РИА Новости

Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

ЯКУТСК, 11 окт — РИА Новости. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг слухи о волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана, сообщает региональный оперштаб.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Это все фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили — вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно. Самый большой наплыв задания уже выполнен. Сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан», — сказал он.

По словам комиссара, все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку.

«Боевой дух якутян, как всегда, на высоте», — резюмировал Авдонин.

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