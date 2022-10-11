Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации

«Это все фейки. Никакой полной мобилизации объявляться не будет… Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации граждан, объявленной президентом Российской Федерации. Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили — вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. Мы ведем плановую работу, повестки выписываем стандартно. Самый большой наплыв задания уже выполнен. Сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан», — сказал он.
По словам комиссара, все районы и улусы Якутии справляются с планом частичной мобилизации, в частях, куда направлены призывники, созданы все условия. Мобилизованные обеспечены обмундированием, экипировкой, оружием, проходят военную подготовку.
«Боевой дух якутян, как всегда, на высоте», — резюмировал Авдонин.