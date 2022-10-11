12:59 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия призвала не раздувать искусственно тему ядерной угрозы
Глава МИД России Сергей Лавров призвал перестать искусственно раздувать тему ядерной угрозы. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 1».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», — сказал Лавров.
Глава российского МИД также призвал аналитиков и политологов ответственно подходить к своим заявлениям и перестать накалять обстановку.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.