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12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия призвала не раздувать искусственно тему ядерной угрозы

Глава МИД России Сергей Лавров призвал перестать искусственно раздувать тему ядерной угрозы. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

«Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также призвал аналитиков и политологов ответственно подходить к своим заявлениям и перестать накалять обстановку.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

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