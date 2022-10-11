Глава МИД Турции: Ереван и Баку договорились о пяти пунктах мирного договора

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т. д. Осталось только их реализовать», — рассказал Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet (цитата по «РИА Новости»).
Глава МИД Турции также отметил, что процесс нормализации турецко-армянских отношений начнется только после переговоров по мирному договору между Ереваном и Баку. Аналогичное заявление ранее сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган грозил Армении «неизбежными последствиями» за срыв соглашений с Азербайджаном.
Чавушоглу подтвердил, что встреча президента Турции и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге прошла позитивно.
6 октября премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Праге. На их встрече также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры Турции и Армении впервые провели очную встречу. После саммита Алиев заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор, «если у армянской стороны будет воля».
Конфликт Еревана и Баку возобновился 13 сентября. 2 октября в Женеве прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. 9 октября страны вновь обвинили друг друга в обстрелах границы.