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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Турции: Ереван и Баку договорились о пяти пунктах мирного договора

Азербайджан и Армения достигли договоренностей по пяти принципиальным пунктам мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее Минобороны Армении заявило, что вчера, 10 октября, Азербайджан обстрелял границу. Баку информацию об обстреле не комментировал.

Источник: AP 2022

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т. д. Осталось только их реализовать», — рассказал Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД Турции также отметил, что процесс нормализации турецко-армянских отношений начнется только после переговоров по мирному договору между Ереваном и Баку. Аналогичное заявление ранее сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган грозил Армении «неизбежными последствиями» за срыв соглашений с Азербайджаном.

Чавушоглу подтвердил, что встреча президента Турции и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге прошла позитивно.

Однако, по его словам, на официальный Ереван оказывается давление не только внутри страны, но и со стороны диаспоры.

6 октября премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Праге. На их встрече также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры Турции и Армении впервые провели очную встречу. После саммита Алиев заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор, «если у армянской стороны будет воля».

Конфликт Еревана и Баку возобновился 13 сентября. 2 октября в Женеве прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. 9 октября страны вновь обвинили друг друга в обстрелах границы.

Милена Костерева

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