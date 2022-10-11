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14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров обвинил США в срыве мартовских договоренностей между Россией и Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедших в марте в Стамбуле российско-украинских переговорах стороны были готовы согласовать «подход к урегулированию» ситуации. Министр отметил, что договориться о перемирии могли на условиях Киева. В срыве договоренностей он обвинил Великобританию и США.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией в конце марта, когда в Стамбуле был согласован подход к урегулированию этой ситуации на принципах, предложенных украинцами, и они нас устраивали в той ситуации», — заявил Лавров в эфире программы «60 минут». Какие условия озвучивала тогда Украина, он не уточнил.

Он убежден, что переговоры были прекращены «по прямому приказу США и Лондона». Сергей Лавров утверждает, что «этой войной заправляют англосаксы, которые полностью контролируют режим Зеленского», и «к ним пытаются пристроиться поляки и прибалты».

По словам главы МИД, Россия «никаких серьезных предложений о вступлении в контакт не получала». «Были не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, формулируя конкретные предложения», — заявил министр, не вдаваясь в детали.

Лавров сказал, что Россия «никогда на переговоры не напрашивалась».

Стамбульский раунд переговоров был начат по просьбе Украины, мы откликнулись позитивно. Сами инициаторы этого процесса по окрику из-за океана прекратили.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Встреча в Стамбуле прошла 29 марта. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что Украина «заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых все эти годы настаивала Россия». В числе этих требований — отказ от вступления в НАТО и от размещения иностранных военных баз. Он также заявил, что Киев подтвердил стремления к нейтральному и безъядерному статусу, а Россия была не против вступления Украины в Евросоюз. В Кремле, однако, не сочли этот раунд переговоров «прорывом».

Двусторонние переговоры стран были прекращены в мае по инициативе Украины. Сергей Лавров говорил, что Запад запретил Киеву продолжать переговоры. Министр утверждал, что Россия от них не отказывается. 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. Господин Зеленский также подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.

Лаура Кеффер

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