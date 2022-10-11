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15:47 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, сообщил портал Okezone.

Источник: © РИА Новости

«Ответ на наше приглашение все еще положительный», — сказала глава МИД на пресс-конференции в Джакарте.

Она отметила, что «текущая мировая ситуация нестабильна», но ее ведомство «продолжает налаживать связь с главами двух государств».

Министр также отметила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20.

Встреча на высшем уровне пройдет на острове Бали 15—16 ноября.

Как сообщал Владимир Путин, он получил приглашение на саммит, но примет решение о личном участии, исходя из того, как будет складываться обстановка.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на минувшей неделе заявил, что президент Украины окончательного решения о поездке еще не принял.

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