Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20

«Ответ на наше приглашение все еще положительный», — сказала глава МИД на пресс-конференции в Джакарте.
Она отметила, что «текущая мировая ситуация нестабильна», но ее ведомство «продолжает налаживать связь с главами двух государств».
Министр также отметила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20.
Встреча на высшем уровне пройдет на острове Бали 15—16 ноября.
Как сообщал Владимир Путин, он получил приглашение на саммит, но примет решение о личном участии, исходя из того, как будет складываться обстановка.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на минувшей неделе заявил, что президент Украины окончательного решения о поездке еще не принял.