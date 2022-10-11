Тайвань будет считать первым ударом китайские БПЛА в своем пространстве

По его словам, изменения связаны с тем, что Пекин тоже меняет свою тактику.
«Ранее первым ударом мы считали атаку с использованием артиллерийских снарядов и ракет. Сейчас китайские беспилотники пересекают линию без всякой надобности, создавая нам много хлопот», — сказал Цю Гочжэн.
На прошлой неделе министр заявил, что Тайвань обязательно предпримет контрмеры, если Вооруженные силы КНР пересекут красную линию. Тогда он говорил, что под первым ударом Тайбэй понимает вторжение китайских боевых самолетов в воздушное пространство острова на расстояние 12 морских миль от его побережья. Какими именно будут ответные меры Тайваня, Цю Гочжэн не уточнил.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и ревностно относится к контактам с ним других стран. Ситуация вокруг острова обострилась после того, как в августе Тайбэй посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США.
Тогда же НОАК провела в Тайваньском проливе масштабные военные учения и заявила, что подобные маневры будут регулярными, а тайваньские военные стали фиксировать прилеты китайских беспилотников к островам Цзиньмэнь.
В конце августа Вооруженные силы Тайваня впервые открыли огонь по китайским дронам, до этого они ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.