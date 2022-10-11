Столтенберг: победа России станет поражением НАТО, этого допустить нельзя

«Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», — заявил Столтенберг. В то же время генеральный секретарь альянса в очередной раз заявил, что НАТО не принимает участие в украинском конфликте.
Он также отметил, что НАТО намерено принять меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран, входящих в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря, на заседании министров обороны государств альянса, которое пройдет 12—13 октября в Брюсселе, планируется обсудить вопрос об увеличении запасов боеприпасов и оборудования НАТО.
Столтенберг отметил, что НАТО намерено нарастить военную помощь Украине. Он считает, что поддержка Киева со стороны стран-членов альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Господин Столтенберг тогда заявил, что заявку на членство в НАТО должны поддержать все члены организации.
В конце июня на саммите НАТО в Мадриде страны приняли всеобъемлющий пакет помощи для Украины, который включает переоснащение украинской армии по стандартам альянса. США, Франция, ФРГ и другие члены блока поставляли военную помощь Украине. Однако в конце сентября Германия отказалась отправлять танки, объяснив решение риском войны между НАТО и Россией. Тем не менее Германия считает, что Украина нуждается в увеличении поставок вооружения.