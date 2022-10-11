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16:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Столтенберг: победа России станет поражением НАТО, этого допустить нельзя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции, что альянс не видит признаков подготовки Россией ядерного удара по Украине. При этом он анонсировал учения блока по ядерному сдерживанию на следующей неделе. Победу же России над Украиной он назвал недопустимой, так как это бы стало поражением НАТО.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», — заявил Столтенберг. В то же время генеральный секретарь альянса в очередной раз заявил, что НАТО не принимает участие в украинском конфликте.

Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России. Но мы будем по-прежнему оставаться бдительными.

Йенс Столтенберг (цитата по ТАСС)

Он также отметил, что НАТО намерено принять меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран, входящих в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря, на заседании министров обороны государств альянса, которое пройдет 12—13 октября в Брюсселе, планируется обсудить вопрос об увеличении запасов боеприпасов и оборудования НАТО.

Столтенберг отметил, что НАТО намерено нарастить военную помощь Украине. Он считает, что поддержка Киева со стороны стран-членов альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке после принятия в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Господин Столтенберг тогда заявил, что заявку на членство в НАТО должны поддержать все члены организации.

В конце июня на саммите НАТО в Мадриде страны приняли всеобъемлющий пакет помощи для Украины, который включает переоснащение украинской армии по стандартам альянса. США, Франция, ФРГ и другие члены блока поставляли военную помощь Украине. Однако в конце сентября Германия отказалась отправлять танки, объяснив решение риском войны между НАТО и Россией. Тем не менее Германия считает, что Украина нуждается в увеличении поставок вооружения.

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