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17:21 (мск), источник: © РИА Новости

Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Источник: © РИА Новости

«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают», — написал Клишас в своём Telegram-канале.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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