17:21 (мск), источник: © РИА Новости
Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в Совфеде
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.