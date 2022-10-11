Путин заявил гендиректору МАГАТЭ о рисках политизации атомной сферы

В ходе встречи глава государства сказал, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому, поддерживает работу агентства и придает большое значение его работе. «И при этом считаем и считали раньше и сейчас — наша позиция заключается в том, что нужно делать всё, для того чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий», — отметил президент.
По его словам, сейчас в мире наблюдаются «элементы излишней опасной политизации» того, что связано с атомной деятельностью. Эту риторику, как отметил президент, надо снижать.
«Россия всегда была главным действующим лицом с точки зрения технических и других направлений МАГАТЭ, одним из основных собеседников по многим направлениям работы Агентства», — отметил Гросси. По его словам, важность этого разговора обуславливается возрастающей ролью ядерной энергетики в мире. «Сейчас вопросы энергетики, глобального потепления, многие вещи в том или ином виде связаны с ядерной энергетикой», — добавил глава МАГАТЭ.
5 октября Путин подписал указ, определяющий условия перехода Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Собственником будет российское государство, для этих целей правительство создаст новое федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС». Оператором станции станет АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» — 100-процентная дочерняя компания концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).
Украинская сторона призвала страны G7 и Евросоюза ввести санкции против «Росатома» и российской ядерной промышленности. Ранее Рафаэль Гросси сообщил о намерении посетить Киев, а затем в Москву, чтобы обсудить безопасность на Запорожской АЭС.