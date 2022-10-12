Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров

В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Ему во вторник исполнилось 56 лет.
«За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь…», — сказал Кадыров.
Он добавил, что надо жёстко поступать с террористами «всех мастей». Сегодня Украиной управляют настоящие «сатанисты и фашисты», поэтому надо показать силу и мощь, и освободить украинский народ от «этой нечисти и западной проклятой политики», отметил глава Чечни.
«На каждую пулю, пролетевшую нашу границу, мы должны ответить жёстким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией», — сказал Кадыров.
Глава Чечни, пожелал Суровикину счастья, успехов, здоровья и реализации всех идей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — «освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».