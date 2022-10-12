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00:58 (мск), источник: Коммерсантъ

США обвинили Саудовскую Аравию в согласовании энергетической политики с Россией

США проведут ревизию своих отношений с Саудовской Аравией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Вашингтон считает, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти показывает, что Эр-Рияд согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Источник: AP 2022

«Президент (США Джо Байден. — “Ъ”) заявлял с самого начала работы его администрации, что нам необходимо по-новому определить отношения с Саудовской Аравией. И мы видим, глядя на их действия, предпринятые на прошлой неделе, решения ОПЕК+, что они (власти Саудовской Аравии. — “Ъ”) совмещают свою энергетическую политику с российской», — сказала Жан-Пьер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

О пересмотре отношений с Эр-Риядом также высказался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью CNN он заявил, что Байден готов работать с Конгрессом над перестройкой отношений с Саудовской Аравией.

«Я думаю, что Джо Байден готов начать эти переговоры прямо сейчас. Я не думаю, что это то, чего придется долго ожидать», — сказал Джон Кирби.

11 октября в Сенат США внесли законопроект о прекращении торговли оружием с Саудовской Аравией на год. Инициатива стала ответом на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн б/с с ноября. Президент США назвал это решение «близоруким», Минфин США — «бесполезным и неразумным». В Кремле заявляли, что сокращение направлено на поддержание стабильности на рынках.

Дарья Эрозбек

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