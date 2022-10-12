Байден заявил об отсутствии плана встречи с Путиным

В интервью телекомпании CNN, которое было показано в эфире во вторник вечером, Байдену был задан вопрос о том, хочет ли он встретиться с Путиным на указанном саммите. «Послушайте, у меня нет намерений встречаться с ним, но, к примеру, если бы он подошел ко мне на [саммите] G20 и сказал: “Я хочу поговорить об освобождении [американки Бриттни] Грайнер”. Полагаю, это зависело бы от ситуации», — ответил он. «Я не могу представить…» — также начал Байден, но не закончил эту мысль.
«Послушайте, мы заняли позицию, я только что сделал это на встрече Группы семи сегодня утром. Суть в том, что ничего [не обсуждать] относительно Украины без Украины. Так что ни я, ни кто-либо другой не готовы вести переговоры с Россией относительно того, что они останутся на Украине, сохранят какую-то часть Украины и тому подобного. Так что это будет зависеть от того, о чем именно он [Путин] хотел бы поговорить», — добавил Байден.
Президент США, говоря о российском лидере, также утверждал: «Послушайте, он действовал жестоко, он действовал жестоко. Я думаю, он совершил военные преступления». «Так что не вижу смысла в том, чтобы встречаться с ним сейчас», — сказал Байден.
На прошлой неделе он не исключил возможности встречи с российским лидером на саммитах Группы двадцати или АТЭС. На вопрос ТАСС о том, возможна ли его и Путина встреча для обсуждения Украины и других вопросов такого рода, Байден ответил, что «это еще предстоит определить».
7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, отвечая на вопрос о возможности участия Путина в саммите Группы двадцати, что «Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен». 5 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря о ноябрьском саммите АТЭС, сообщила, что решение о возможном приезде на него российского лидера будет приниматься ближе к датам его проведения.