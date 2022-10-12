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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
07:40 (мск), источник: © РИА Новости

Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно решать вопрос с военкоматом, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

Источник: РИА "Новости"

«После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации.

«Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена — инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — добавил Краснов.

Также он отметил, что во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч человек. После сообщений о мобилизации тех, кто не подходит под критерии, президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».

Путин также потребовал от руководителей регионов, соответствующих подразделениям Минобороны и военкоматов проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.

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