Отсутствие разговора с Маском, цели СВО и ядерная риторика США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О мероприятиях президента
Вечером Путин прилетит в Астану, где намечены «целая серия двусторонок», саммит СНГ и первый саммит в формате Россия — Центральная Азия.
Перед этим глава государства проведет ряд встреч и совещаний, а после 13:00 мск очно выступит на «Российской энергетической неделе».
Об итогах международных встреч
Переговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном были «весьма субстантивными». Российский президент «достаточно подробно информировал» коллегу «о положении дел на Запорожской АЭС», поскольку «эмиратская сторона неоднократно высказывала свою обеспокоенность ситуацией».
«Говорили и по украинским делам»: президент ОАЭ проинформировал Путина «о позиции украинской стороны по ряду вопросов», а российский лидер подчеркнул заинтересованность «в продолжении посреднических усилий Абу-Даби».
«Это [была] не беспрецедентно теплая встреча: прецедент уже был создан» во время визита Путина в ОАЭ в 2019 году. Предложенное российским президентом коллеге их ОАЭ пальто — «жест внимания, который отражает настрой» глав государств. Если пальто не вернут — это не станет проблемой.
Вечером Путин «продолжил обсуждение темы АЭС с господином [Рафаэлем] Гросси», гендиректором МАГАТЭ.
Утверждения о якобы прошедшем недавно телефонном разговоре Путина и Илона Маска — «это неправда».
«Могу подтвердить, что где-то года полтора назад у Путина и Маска был телефонный разговор». Но о темах той беседы Песков говорить не стал. Маск заявлял, что разговаривал с российским президентом о космосе.
О перспективах переговоров с Байденом
«Ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации переговоров на высшем уровне не было».
«Рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности, давайте оставим это политологам».
О целях операции на Украине
«Остаются прежними, как они указаны в выступлении [Путина] 24—25 февраля». В их уточнении нет необходимости, «достаточно перечитать текст» президентского выступления — это в том числе денацификация и демилитаризация Украины.
Актуальность целей «только повышается на фоне действий украинского режима».
«Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все». «Поэтому сейчас будут приниматься меры, естественно, по приведению в порядок этой системы». У любого государства «эта система должна быть приведена в порядок».
«Никакой новой волны [мобилизации] нет». Губернаторам стоит уточнить, что они имели в виду.
«Меры принимаются и по ходу частичной мобилизации, конечно. Что-то исправлено, а что-то еще предстоит исправить».
Об идее передать российские активы Украине
В Кремле относятся к инициативе «крайне негативно: фактически речь идет о неприкрытых попытках обсуждать возможность легализации ранее совершенного воровства». «Это просто чистый бандитизм международный, очень жаль, что такие вопросы попадают в повестку таких форумов», как саммит G7.
Слова Столтенберга о «поражении» НАТО в случае победы России на Украине можно считать свидетельством участия альянса. Ответ на эти действия Россия «предпринимает начиная с 24 февраля».
«Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств — Соединенных Штатов Америки, европейские — ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной и провокационной практикой. Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет и не принимает».
О желаниях Запада «привлечь к ответственности» РФ
«Есть такие устремления постоянные — кого-то привлечь к ответственности. Будем надеяться, что рано или поздно они захотят привлечь к ответственности киевский режим за те преступления, которые они совершают».