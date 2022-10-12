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18:50 (мск), источник: ТАСС

Газовый хаб в Турции и возможность поставок по «Северному потоку». Заявления Путина на РЭН

По словам президента, поставлять энергоресурсы странам, которые введут потолок цен, Россия не станет.

Источник: AP 2022

Россия готова поставлять энергоносители Европе, в том числе может перенаправить объемы утраченного транзита газа с «Северных потоков» через Турцию. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, РФ может поставлять газ в ЕС и по одной ветке «Северных потоков», которая остается в рабочем состоянии. Отремонтировать поврежденные ветки возможно, но это будет иметь смысл в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. При этом Россия будет расширять географию поставок и построит газопровод «Сила Сибири — 2». А вот поставлять энергоресурсы странам, которые введут потолок цен, в частности на нефть, Россия не станет.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О новом газовом хабе

Россия экспортирует весь объем энергоносителей по контрактам, несмотря на обвинения в ненадежности. Одна из веток «Северных потоков», судя по всему, остается в рабочем состоянии, Россия готова начать поставки по ней. «Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Мы никого нигде не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы».

Россия намерена расширять географию поставок газа. «Что касается российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках». Например, можно переместить утраченные объемы транзита с «Северных потоков» в Черное море. «Сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры».

Также в ближайшее время РФ начнет строить газопровод «Сила Сибири — 2» и его участок «Союз — Восток».

О теракте на «Северных потоках»

Цель теракта на «Северных потоках» — подорвать энергобезопасность целого континента.

Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам.

За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, «кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок».

Бенефициары подрыва на «Северных потоках» понятны — повышается геополитическое значение остающихся газовых систем.

Они проходят по территории Польши, «Ямал — Европа», по территории Украины два потока — все в свое время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам.

Отремонтировать «Северные потоки» возможно. «Но это будет иметь смысл только в случае [их] дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута. Это первостепенное условие».

О ценах на энергоносители

Цены по долгосрочным поставкам газа в Европу в три-четыре раза ниже, чем на спотовом рынке. Механизм спотового ценообразования на газ принесет Европе в этом году убытки в €300 млрд, или около 2% ВВП еврозоны.

Если цены на энергоносители будут высокими, Европа просто будет «печатать деньги». «Мы это проходили по отношению к другим товарным группам».

При этом за год счета рядовых европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза.

Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть.

О потолке цен на энергоносители РФ

Потолок цен на энергоносители РФ приведет к дефициту топлива, а последствия от таких мер не исправят никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов. «Свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет».

Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые ограничат цены на них.

Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме, политической сфере живем десятилетиями — мы не будем действовать себе в ущерб.

Нет гарантий, что Запад не введет потом потолок цен в других секторах экономики и не только в отношении России. «Никто такие гарантии уже не даст, а значит, своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику: по сути, создают угрозу для благополучия миллиардов людей».

О рынке нефти

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Оно устроит и производителей, и потребителей.

Зеленая повестка в последние годы продвигалась агрессивно. В 2020—2021 годах инвестиции в добычу нефти и газа ведущих производителей опустились до минимальных уровней за последние 15 лет.

То есть задолго до начала нашей специальной операции на Донбассе. И эти инвестиции оказались в два с лишним раза ниже, чем в 2014 году, из-за действий так называемых западных политиков, и бизнес недовложил $2,5 трлн.

Объем добычи нефти в России преодолел спад и находится на уровне прошлого года. Добыча нефти в нужных объемах будет обеспечена — к 2025 году доля отечественного оборудования в этой сфере вырастет до 80%. Россия планирует, что в горизонте 2025 года общий объем нефтяного экспорта в стране сохранится примерно на текущем уровне.

Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, мы не намерены уступать свои позиции. Продолжим обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы.

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