Белый дом подтвердил отсутствие планов проведения встречи Байдена с Путиным

«Повторю, у него (Джо Байдена) нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — цитирует ее «РИА Новости».
При этом Вашингтон продолжает контактировать с Москвой по поводу обмена заключенными, подчеркнула она.
Ранее сегодня Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной двусторонней встрече двух президентов.
Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.