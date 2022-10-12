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22:18 (мск), источник: Ведомости

Белый дом подтвердил отсутствие планов проведения встречи Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден пока не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Источник: Reuters

«Повторю, у него (Джо Байдена) нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом Вашингтон продолжает контактировать с Москвой по поводу обмена заключенными, подчеркнула она.

Ранее сегодня Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. В то же время он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в частности, он открыт для разговора об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сказал, что Россия и США не выдвигали инициатив о возможной двусторонней встрече двух президентов.

Саммит стран «большой двадцатки» (G20) пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила участие в мероприятии президента России. По ее словам, приехать на саммит также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

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