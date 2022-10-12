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22:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон призвал Путина вернуться к переговорам по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что именно от российского президента Владимира Путина должна исходить инициатива о возобновлении переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что во избежание «глобальной войны» президент России также должен начать уважать территориальную целостность украинского государства.

Источник: AP 2022

«Сегодня в первую очередь Владимир Путин должен остановить эту войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров», — цитирует господина Макрона AFP.

Французский президент также назвал своей миссией минимизацию риска мирового конфликта, ради чего он намерен продолжать телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Господин Макрон рассказал о планах Франции по поставкам ВСУ дополнительного вооружения, в частности, систем и ракет противовоздушной обороны, артиллерийских установок CAESAR и бронетранспортеров Bastion.

30 сентября, после присоединения к России территорий, расцениваемых международным сообществом как части Украины, президент страны Владимир Зеленский объявил об отказе украинской стороны от дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности дальнейших переговоров с действующим президентом России вступило в силу 4 октября.

Андрей Сапожников

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