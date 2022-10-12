Макрон призвал Путина вернуться к переговорам по Украине

«Сегодня в первую очередь Владимир Путин должен остановить эту войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров», — цитирует господина Макрона AFP.
Французский президент также назвал своей миссией минимизацию риска мирового конфликта, ради чего он намерен продолжать телефонные переговоры с Владимиром Путиным.
Господин Макрон рассказал о планах Франции по поставкам ВСУ дополнительного вооружения, в частности, систем и ракет противовоздушной обороны, артиллерийских установок CAESAR и бронетранспортеров Bastion.
30 сентября, после присоединения к России территорий, расцениваемых международным сообществом как части Украины, президент страны Владимир Зеленский объявил об отказе украинской стороны от дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности дальнейших переговоров с действующим президентом России вступило в силу 4 октября.