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00:58 (мск), источник: ТАСС

Полянский назвал голосование по резолюции по Украине плохим итогом для ООН

Это была явная «демократия под дулом пистолета», отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации.

Источник: AP 2022

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Голосование по антироссийской резолюции по Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН — плохой итог для всемирной организации и регресс мировой дипломатии. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Праздновать нечего, — написал он в своем Twitter, комментируя сообщение постоянного представительства Великобритании при ООН об итогах голосования. — Это была явная “демократия под дулом пистолета” с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Только такими методами Запад может заставить более широкое сообщество ООН “встать рядом с Украиной”. Это очень плохо для ООН, и чувствительный регресс мировой дипломатии».

В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине с критикой в адрес РФ. Ее поддержали 143 страны, 5 выступили против, 35 воздержались.

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