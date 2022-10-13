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01:21 (мск), источник: Известия

Посол Антонов посетил заключенного в американской тюрьме Виктора Бута

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута. Об этом он рассказал в четверг, 14 сентября.

Источник: Reuters

По словам посла, россиянин Бут очень надеется вернуться на родину и ждет решения Москвы на этот счет.

Антонов также заверил Бута, что дипломаты будут делать всё для его скорейшего возвращения в РФ.

Ранее, 12 сентября, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы взаимодействовать с Россией на высоком уровне для освобождения отбывающих тюремное заключение в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

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