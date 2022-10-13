01:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Ким Чен Ын провел испытательный пуск ракет большой дальности
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности. Об этом пишет Reuters.
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Глава Северной Кореи подчеркнул, что страна «должна продолжать расширять сферу действия ядерных стратегических вооруженных сил». Он пояснил, что это необходимо для готовности сдерживать любой критический военный кризис в любое время. Кроме того, по мнению Ким Чен Ына, КНДР следует полностью взять на себя инициативу в этом вопросе.
Сообщается, что две северокорейские ракеты с точностью поразили цель на расстоянии 2000 километров. Их запуск был направлен на последующее увеличение боеспособности и мощи оружия, в частности, чтобы подтвердить «надежность и техническую безопасность всей системы оперативного применения», говорится в публикации.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что не видит необходимости вести переговоры с врагами. Он также отметил, что Пхеньян продолжает поддерживать коммуникацию с врагом, даже когда тот представляет военную угрозу. Северокорейский лидер добавил, что КНДР обладает «высоким потенциалом ядерного реагирования».