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02:07 (мск), источник: Lenta.Ru

США отказались вести переговоры с Россией от лица Украины

Соединенные Штаты Америки не планируют вести переговоры с Россией от лица Украины. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2022

Прайс считает, что обсуждать вопрос об урегулировании украинского кризиса должны непосредственно Киев и Москва.

«Мы дали четко понять, что правительство США не берет на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину», — заявил американский политик.

Также представитель Госдепа отметил, что США не намерены принимать решения за Украину. При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов общаться на высоком уровне с Москвой об освобождении осужденных в США и РФ американских и российских граждан.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден передумал встречаться в российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. И это несмотря на то, что днем ранее Байден заявил о готовности обсудить с Путиным на полях саммита G20 в Индонезии судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

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