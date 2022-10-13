США отказались вести переговоры с Россией от лица Украины

Прайс считает, что обсуждать вопрос об урегулировании украинского кризиса должны непосредственно Киев и Москва.
«Мы дали четко понять, что правительство США не берет на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину», — заявил американский политик.
Также представитель Госдепа отметил, что США не намерены принимать решения за Украину. При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов общаться на высоком уровне с Москвой об освобождении осужденных в США и РФ американских и российских граждан.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден передумал встречаться в российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. И это несмотря на то, что днем ранее Байден заявил о готовности обсудить с Путиным на полях саммита G20 в Индонезии судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.