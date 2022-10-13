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06:20 (мск), источник: ТАСС

В СБ РФ заявили, что прием Украины в НАТО гарантирует эскалацию до третьей мировой войны

По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Венедиктова, всю самоубийственность этого шага «понимают сами натовцы».

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне, что понимают в НАТО, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

В интервью ТАСС он назвал заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО «скорее пропагандистским ходом». «Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны», — сказал Венедиктов.

«Видимо, на то и расчет — создать информационный шум и привлечь к себе внимание в очередной раз», — отметил заместитель секретаря СБ РФ. «Впрочем, учитывая, насколько оторваны от реальности многие представители киевского режима, не удивлюсь, если кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО», — сказал он.

«В то же время мы отдаем себе отчет в том, что вопреки заявлениям о непричастности к событиям на Украине, предпринимаемые западниками реальные действия говорят о том, что они являются непосредственной стороной конфликта», — отметил Венедиктов. При этом он обратил внимание на то, что «прием Украины в НАТО автоматически придаст этому участию новое качество, вступит в действие пятая статья (о коллективной обороне — прим. ТАСС)». Замсекретаря СБ указал на серьезные последствия таких действий для всего человечества.

«Всю самоубийственность этого шага (по принятию Украины в НАТО — прим. ТАСС) понимают сами натовцы», — сказал заместитель секретаря СБ РФ. Он заметил, что «сразу запрос Киева поддержали восточноевропейцы, в том числе прибалты». «А вот более серьезные державы, да и сам Брюссель отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов — несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и так далее», — констатировал Венедиктов.

«В любом случае позиция России остается неизменной: вступление Украины в НАТО или какие-то другие альянсы, сформированные под эгидой США, для нас неприемлемо», — заявил заместитель секретаря Совбеза РФ.

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