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06:45 (мск), источник: ТАСС

Путин прибыл в Астану для встречи с коллегами из СНГ и других объединений

13 октября пройдет встреча по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ночь на четверг прилетел в столицу Казахстана. В предстоящие два дня в Астане он примет участие сразу в трех многосторонних саммитах.

Сегодня пройдет первый из них — встреча по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Оно объединяет 27 государств, которые занимают порядка 90% территории Азии и в которых проживает почти половина населения земного шара.

14 октября в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ, а также встреча в формате «Россия — Центральная Азия».

Помимо этого у Путина во время программы в казахстанской столице запланирован ряд двусторонних встреч. Ожидается, что в четверг он пообщается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Предыдущий раз российский президент приезжал в Казахстан в мае 2019 года. Тогда он принимал участие в саммите Евразийского экономического союза.

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