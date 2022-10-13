06:45 (мск), источник: ТАСС
Путин прибыл в Астану для встречи с коллегами из СНГ и других объединений
13 октября пройдет встреча по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ночь на четверг прилетел в столицу Казахстана. В предстоящие два дня в Астане он примет участие сразу в трех многосторонних саммитах.
Сегодня пройдет первый из них — встреча по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Оно объединяет 27 государств, которые занимают порядка 90% территории Азии и в которых проживает почти половина населения земного шара.
14 октября в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ, а также встреча в формате «Россия — Центральная Азия».
Помимо этого у Путина во время программы в казахстанской столице запланирован ряд двусторонних встреч. Ожидается, что в четверг он пообщается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Предыдущий раз российский президент приезжал в Казахстан в мае 2019 года. Тогда он принимал участие в саммите Евразийского экономического союза.