На Аляске выбрали самого толстого медведя Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.
Фоторепортажи
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
8ЧП на Крымском мосту
09:29 (мск), источник: © РИА Новости

Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва жестко ответит на любые попытки Киева совершать теракты, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — заявил депутат.

К посту он приложил карту, на которую нанесены точки российских ударов по украинским объектам.

По словам Володина, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а «кто окажет сопротивление — уничтожены».

«Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — заключил спикер нижней палаты Федерального Собрания.

Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: американцев бросило в дрожь от замечания Байдена в адрес Путина
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
Карты России с присоединенными территориями поступили в продажу
ВС РФ поразили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова»
На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумаВолодин Вячеслав