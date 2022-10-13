Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты

«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — заявил депутат.
К посту он приложил карту, на которую нанесены точки российских ударов по украинским объектам.
По словам Володина, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а «кто окажет сопротивление — уничтожены».
«Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — заключил спикер нижней палаты Федерального Собрания.
Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.