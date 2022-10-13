Путин призвал пересмотреть работающую на «золотой миллиард» мировую финансовую систему

«Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому “золотому миллиарду”, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет», — сказал он.
Локомотивом мирового экономического роста сейчас являются страны азиатского региона, отметил президент, и Россия, активно участвуя в этих процессах, выступает за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики, а также за создание широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества в регионе.
«Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — добавил президент.
Ранее в июле Путин уже высказывался о «золотом миллиарде», идея тотального доминирования которого, по его мнению, носит расистский и неоколониальный характер, она основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Лежащая в основе такой модели глобалистская, «якобы либеральная» идеология приобретает черты тоталитаризма и сдерживает свободное историческое созидание, говорил он тогда.
В августе российский президент сказал, что снизить напряженность в мире можно только в условиях многополярного мира. В конце августа Путин пояснил, что новый порядок должен основываться на «принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития». Позднее, в сентябре Путин заявил, что мир, основанный на «диктате одной страны», не может быть справедливым.
Сегодня на полях саммита СВМДА в Астане Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».
В конце дня Путин также, как ожидается, проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточняется, что Москва предложит провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана. Помощник президента Юрий Ушаков накануне сообщил, что Россия рассчитывает на согласование сроков в ближайшее время.