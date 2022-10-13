Кабмин поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

«Законопроект поддерживается правительством Российской Федерации при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу», — говорится в отзыве кабмина, который разместил в своем Telegram-канале в четверг Хинштейн.
В кабмине отметили, что «позиция о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение нравственной и психической безопасности как несовершеннолетних, так и общества в целом, поддерживается, при этом введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве».
По словам Хинштейна, все замечания кабмина уже отработаны. «В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в Госдуме».
Законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в том числе предусматривает штраф для граждан до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей, если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.
Большие парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России пройдут в Госдуме 17 октября. Спикер Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам — по вопросам семьи, женщин и детей и по информационной политике, информационным технологиям и связи — подготовить их проведение.