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11:38 (мск), источник: ТАСС

Кабмин поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Источник: Reuters

«Законопроект поддерживается правительством Российской Федерации при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу», — говорится в отзыве кабмина, который разместил в своем Telegram-канале в четверг Хинштейн.

В кабмине отметили, что «позиция о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение нравственной и психической безопасности как несовершеннолетних, так и общества в целом, поддерживается, при этом введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве».

По словам Хинштейна, все замечания кабмина уже отработаны. «В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в Госдуме».

Законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии в том числе предусматривает штраф для граждан до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей, если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.

Большие парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России пройдут в Госдуме 17 октября. Спикер Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам — по вопросам семьи, женщин и детей и по информационной политике, информационным технологиям и связи — подготовить их проведение.

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