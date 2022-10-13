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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган назвал целью Турции достижение мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что целью Анкары является достижение мира на Украине. По его мнению, справедливого мира можно достичь дипломатическим путем.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Наша цель — сохранить набранный темп несмотря на трудности на местах, и остановить кровопролитие как можно скорее», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»). В качестве примеров дипломатических усилий Анкары он привел «продуктовую сделку», а также договоренности сторон по обмену заключенными.

Кроме того, Эрдоган поднял тему глобальной архитектуры безопасности. По его мнению, она должна стать более справедливой. В частности, президент вновь выступил за расширение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В Астане 13—14 октября проходят встречи лидеров государств в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, на саммите СНГ, а также в формате Центральная Азия—Россия. Запланированы двусторонние переговоры, в том числе между президентами РФ и Турции.

Справка
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Леонид Уварчев

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