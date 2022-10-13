Эрдоган назвал целью Турции достижение мира на Украине

«Наша цель — сохранить набранный темп несмотря на трудности на местах, и остановить кровопролитие как можно скорее», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»). В качестве примеров дипломатических усилий Анкары он привел «продуктовую сделку», а также договоренности сторон по обмену заключенными.
Кроме того, Эрдоган поднял тему глобальной архитектуры безопасности. По его мнению, она должна стать более справедливой. В частности, президент вновь выступил за расширение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.
В Астане 13—14 октября проходят встречи лидеров государств в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, на саммите СНГ, а также в формате Центральная Азия—Россия. Запланированы двусторонние переговоры, в том числе между президентами РФ и Турции.