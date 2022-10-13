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18:17 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны», — сказал он.

Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.

Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье.

Ранее Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза семей из Херсонской области в другие регионы на отдых и учебу по их желанию. В частности, он предложил организовать переезды в Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский или Ставропольский край. Позже замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации населения.

В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

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