Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

«В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны», — сказал он.
Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье.
Ранее Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза семей из Херсонской области в другие регионы на отдых и учебу по их желанию. В частности, он предложил организовать переезды в Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский или Ставропольский край. Позже замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации населения.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.